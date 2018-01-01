В штате Нью-Йорк белка бросилась на офицера полиции

Жители штата Нью-Йорк давно привыкли к белкам, которые стали чуть ли не символом северо-востока США. Эти шустрые зверьки живут не только в лесных массивах штата, но и безо всякой стеснительности занимают городские скверы и парки отдыха. В интернете с огромной скоростью набирает просмотры видеоматериал, отснятый офицером из города Брокпорт. А дело было так…Два полицейских - Сайм и Доусон приехали по вызову в частный дом. Покой местных жителей нарушила… белка, забравшаяся на кухню и лакомившаяся печеньем. Как только офицер полиции приблизился к нарушительнице, белка неожиданно метнулась по столу и прыгнула прямо на грудь правоохранителю. Камера, закреплённая на груди Сайма и снимавшая происходящее, зафиксировала момент «нападения». В итоге белку удалось изловить и выпустить в привычную для неё среду обитания.Добавим, что белки крайне редко атакуют людей (20 случаев за 15 лет на весь штат Нью-Йорк). Более того, белки не несут опасности горожанам, ибо не являются разносчиками инфекций, опасных для человека.