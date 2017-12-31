АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Ученые: Шампанское оказывает положительное влияние на работу мозга и может предотвратить развитие слабоумия
Британские ученые выяснили, что любимый новогодний напиток имеет много полезных свойств. Шампанское оказывает положительное влияние на работу мозга и может предотвратить развитие слабоумия.


Прежде всего, оно имеет мало калорий и не позволяет набрать лишний вес, а самым лучшим вариантом во время выбора стал брют. Также три бокала напитка улучшая работу органа, и позволяют избежать провалов в памяти, а еще благотворно действуют на кожу благодаря винным кислотам.

Ученые: Шампанское оказывает положительное влияние на работу мозга и может предотвратить развитие слабоумия


Затем напиток улучшает кровообращение, а пара бокалов белого вина помогают избежать проблем с сердцем и сосудами. Также ученые отметили, что шампанское снижает тягу к другим спиртным напиткам, так что не стоит отказывать себе в удовольствии, употребить его за столом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гвардиола не уверен, что у «Манчестер Сити»
Ученые огласили самые важные результаты изменения
NASA обнаружило “дом инопланетян” на новой
Константина Эрнста попросили убрать «пенсионеров»
В Канаде из-за мороза пингвинов перевезли в
Проект космического телескопа James Webb NASA на
Просмотреть все новости