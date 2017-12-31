Ученые: Шампанское оказывает положительное влияние на работу мозга и может предотвратить развитие слабоумия

Прежде всего, оно имеет мало калорий и не позволяет набрать лишний вес, а самым лучшим вариантом во время выбора стал брют. Также три бокала напитка улучшая работу органа, и позволяют избежать провалов в памяти, а еще благотворно действуют на кожу благодаря винным кислотам.Затем напиток улучшает кровообращение, а пара бокалов белого вина помогают избежать проблем с сердцем и сосудами. Также ученые отметили, что шампанское снижает тягу к другим спиртным напиткам, так что не стоит отказывать себе в удовольствии, употребить его за столом.