Ученые: Шампанское оказывает положительное влияние на работу мозга и может предотвратить развитие слабоумия
Британские ученые выяснили, что любимый новогодний напиток имеет много полезных свойств. Шампанское оказывает положительное влияние на работу мозга и может предотвратить развитие слабоумия.
Прежде всего, оно имеет мало калорий и не позволяет набрать лишний вес, а самым лучшим вариантом во время выбора стал брют. Также три бокала напитка улучшая работу органа, и позволяют избежать провалов в памяти, а еще благотворно действуют на кожу благодаря винным кислотам.
Затем напиток улучшает кровообращение, а пара бокалов белого вина помогают избежать проблем с сердцем и сосудами. Также ученые отметили, что шампанское снижает тягу к другим спиртным напиткам, так что не стоит отказывать себе в удовольствии, употребить его за столом.
Прежде всего, оно имеет мало калорий и не позволяет набрать лишний вес, а самым лучшим вариантом во время выбора стал брют. Также три бокала напитка улучшая работу органа, и позволяют избежать провалов в памяти, а еще благотворно действуют на кожу благодаря винным кислотам.
Затем напиток улучшает кровообращение, а пара бокалов белого вина помогают избежать проблем с сердцем и сосудами. Также ученые отметили, что шампанское снижает тягу к другим спиртным напиткам, так что не стоит отказывать себе в удовольствии, употребить его за столом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45