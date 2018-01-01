Индия в январе выведет на орбиту 31 спутник

Так среди прочих аппаратов на борту ракеты окажется спутник Cartosat-2, который весит около 700 кг и предназначен для зондирования земной поверхности. Также в космос запустят один наноспутник, один микроспутник и 28 устройств финского и американского производства.Стоит отметить, что с момента неудачи во время миссии ISRO, которая состоялась в конце августа этого года, Индия больше не запускала ни одной ракеты-носителя. Напомним, что тогда вследствие технической проблемы спутник IRNSS-1H так и не вышел на заданную орбиту, поскольку аппарат не отделился от четвертой ступени.Сама ракета PSLV предназначена для запуска небольших устройств на геопереходную орбиту Земли. В 2008 году увеличенная версия носителя вывела в космос первый индийский космический зонд «Чандраян-1». Спустя 5 лет эта же ракета доставила на орбиту марсианскую станцию «Мангальян».