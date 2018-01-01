Любовь Толкалина удивила поклонников снимком в откровенном наряде с глубоким декольте

Актриса Любовь Толкалина в предновогодний день решила выбрать себе нижнее белье. О чем и сообщила инстаграм-сообществу накануне. Выбрав, опубликовала соответствующий снимок в нижнем наряде с глубоким декольте.Сопровождая фото из магазина нижнего белья и неглиже, она с предельной уверенностью говорит, что девчонки предновогодний вечер обязаны просто таки провести за выбором интимного белья. И двузначно завершила подпись тем, что, мол, важно не столько платье, сколько то, что под ним.На фотографии Толкалина предстала в черного цвета комбинации с бокалом шампанского и с заразительной улыбкой.Поклонники внимательно рассмотрели фотокадр. Это видно из комментариев. Отметили, что выглядит их любимица на десять лет моложе зафиксированых в паспорте 33-х лет; а видимые морщинки на лице придают ей еще больше шарма.Понятно, что в адрес Толкалиной было послано множество любезностей, а женская часть поклонников, разумеется, «зарядилась» желанием в канун нового года обновлять себе нижнее белье.