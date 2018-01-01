АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Любовь Толкалина удивила поклонников снимком в откровенном наряде с глубоким декольте
Актриса Любовь Толкалина в предновогодний день решила выбрать себе нижнее белье. О чем и сообщила инстаграм-сообществу накануне. Выбрав, опубликовала соответствующий снимок в нижнем наряде с глубоким декольте.

Любовь Толкалина удивила поклонников снимком в откровенном наряде с глубоким декольте


Сопровождая фото из магазина нижнего белья и неглиже, она с предельной уверенностью говорит, что девчонки предновогодний вечер обязаны просто таки провести за выбором интимного белья. И двузначно завершила подпись тем, что, мол, важно не столько платье, сколько то, что под ним.

На фотографии Толкалина предстала в черного цвета комбинации с бокалом шампанского и с заразительной улыбкой.

Поклонники внимательно рассмотрели фотокадр. Это видно из комментариев. Отметили, что выглядит их любимица на десять лет моложе зафиксированых в паспорте 33-х лет; а видимые морщинки на лице придают ей еще больше шарма.

Понятно, что в адрес Толкалиной было послано множество любезностей, а женская часть поклонников, разумеется, «зарядилась» желанием в канун нового года обновлять себе нижнее белье.
Общество / ШоуБиз
Добавил: George21 Сегодня, 10:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Казани дайверы установили новогоднюю елку на
В штате Нью-Йорк белка бросилась на офицера
Ученые: Экзопланета Kepler-22 может быть
В Техасе маленький НЛО следил за пассажирским
В Бурятии дорожные полицейские выступили в роли
Любовь Толкалина удивила поклонников снимком в
Просмотреть все новости