Перед Новым годом ученые показали свои достижения с помощью традиционных ценностей

Британские коллеги изобразили снеговика на самой миниатюрной открытке -15x20 микрон, для которой использовался нитрид кремния. Сотруднице университета Саутгемптона Катарине Моуре удалось с помощью технологий не только проводить наблюдения за стволовыми клетками, но и сделать из них праздничное дерево вместе с рождественским венком.Химики использовали для создания аналога колбы на фоне решеток атомов. Один ученый поздравил коллег снежинками-полупроводниками, в которых можно рассмотреть формулу углеводорода. Библиотекари использовали для создания ели книги, а астрономы нашли праздничный вариант в созвездии Единорога.