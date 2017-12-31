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Перед Новым годом ученые показали свои достижения с помощью традиционных ценностей
Ученые особо отмечают зимние праздники, так что решили показать людям свои достижения перед Новым годом. Они сделали их с помощью традиционных ценностей.

Британские коллеги изобразили снеговика на самой миниатюрной открытке -15x20 микрон, для которой использовался нитрид кремния. Сотруднице университета Саутгемптона Катарине Моуре удалось с помощью технологий не только проводить наблюдения за стволовыми клетками, но и сделать из них праздничное дерево вместе с рождественским венком.

Перед Новым годом ученые показали свои достижения с помощью традиционных ценностей


Химики использовали для создания аналога колбы на фоне решеток атомов. Один ученый поздравил коллег снежинками-полупроводниками, в которых можно рассмотреть формулу углеводорода. Библиотекари использовали для создания ели книги, а астрономы нашли праздничный вариант в созвездии Единорога.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:23
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