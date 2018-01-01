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Sony Xperia XZ Pro может стать самым прогрессивным смартфоном
Эксперты начали обсуждать характеристики нового смартфона Sony Xperia XZ Pro и, по их мнению, флагман может оказаться самым технологически прогрессивным устройством.

Sony Xperia XZ Pro может стать самым прогрессивным смартфоном


Несмотря на то, что пока в сегменте смартфонов мобильному подразделению бренда не удается занимать ведущие позиции, в скором времени ситуация может в корне измениться. Сейчас практически все устройства Sony не пользуются особой популярностью, а для исправления ситуации выпустят новый флагманский смартфон Sony Xperia XZ Pro.

В основу производительности устройства должен лечь топовый процессор Qualcomm – один из последних Snapdragon 845. Тактовая частота работы ядер составит 2,8 ГГц. В качестве графического чипа будет работать ускоритель Adreno 630. Ко всему этому прибавят 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенного свободного пространства. Для программного обеспечения установят операционную систему Android 8.1 Oreo. Также смартфон будет защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

Новинку покажут в феврале 2018 года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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