Sony Xperia XZ Pro может стать самым прогрессивным смартфоном

Несмотря на то, что пока в сегменте смартфонов мобильному подразделению бренда не удается занимать ведущие позиции, в скором времени ситуация может в корне измениться. Сейчас практически все устройства Sony не пользуются особой популярностью, а для исправления ситуации выпустят новый флагманский смартфон Sony Xperia XZ Pro.В основу производительности устройства должен лечь топовый процессор Qualcomm – один из последних Snapdragon 845. Тактовая частота работы ядер составит 2,8 ГГц. В качестве графического чипа будет работать ускоритель Adreno 630. Ко всему этому прибавят 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенного свободного пространства. Для программного обеспечения установят операционную систему Android 8.1 Oreo. Также смартфон будет защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.Новинку покажут в феврале 2018 года.