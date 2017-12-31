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Кристина Орбакайте оригинально поздравила народ с Новым годом в корсете и чулках в сеточку
Пикантный снимок в преддверии Нового года опубликовала Кристина Орбакайте в своем Instagram, представ в не совсем привычном для фанатов образе.
Кристина Орбакайте оригинально поздравила народ с Новым годом в корсете и чулках в сеточку


Певица довольно редко балует фанатов откровенными снимками. А тут, облачившись в тесный корсет, колготки в сеточку и сапоги со стразами, артистка, томно глядя в зеркало, поздравила публику с Новым годом. Пожелав исполнения желаний и самых дерзких идей, Кристина Орбакайте отметила, что «концерт давно окончен, но песня бесконечна».

Конечно, новому образу Кристины нашлись свои критики, но их замечания не были сильно строгими. В основном поклонники любовались певицей и необычным для нее имиджем и в ответ поздравляли ее и семью с наступающими праздниками.

Публикация Орбакайте примерно за 9 часов набрала около 24 000 лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:20
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