Кристина Орбакайте оригинально поздравила народ с Новым годом в корсете и чулках в сеточку

Певица довольно редко балует фанатов откровенными снимками. А тут, облачившись в тесный корсет, колготки в сеточку и сапоги со стразами, артистка, томно глядя в зеркало, поздравила публику с Новым годом. Пожелав исполнения желаний и самых дерзких идей, Кристина Орбакайте отметила, что «концерт давно окончен, но песня бесконечна».Конечно, новому образу Кристины нашлись свои критики, но их замечания не были сильно строгими. В основном поклонники любовались певицей и необычным для нее имиджем и в ответ поздравляли ее и семью с наступающими праздниками.Публикация Орбакайте примерно за 9 часов набрала около 24 000 лайков.