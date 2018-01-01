Необычный вид замерзшего Ниагарского водопада привлек в США большой поток туристов

В Северной Америке в последние дни устоялась аномально холодная погода - в ряде штатов температура воздуха упала ниже нулевой отметки и выпал снег. Это привело к иллюзии замерзания Ниагарского водопада.Сам поток не обледенел, замерзла водная пыль, которая превратилась в лед еще в воздухе и осела на деревьях и камнях. Необычное зрелище стало причиной массового посещения туристами штата Нью-Йорк и канадской провинции Онтарио.Согласно данным синоптиков, в новогоднюю ночь в Вашингтоне ожидается -13 градусов по Цельсию. Температурный рекорд, который был зафиксирован ранее в этом городе, установлен в 1899 году – тогда температура составила -26 градусов по Цельсию.