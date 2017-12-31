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Ольга Бузова простила Романа Гриценко, но доверять ему больше не сможет
Роман Гриценко, который раскаялся и понял, что, кроме Бузовой, ему больше никто не нужен, получил от Ольги заветное прощение.

Как все зрители "Дома-2" знают, Гриценко на протяжении трёх месяцев ухаживал за Бузовой, стараясь добиться неё расположения, в какой-то момент оступился. Парень начал крутить роман с новенькой участницей, которая ему приглянулась. Ольга была крайне расстроена поступком молодого человека: расплакалась, устроила истерику, сказала, чтобы Роман больше к ней не подходил.

Ольга Бузова простила Романа Гриценко, но доверять ему больше не сможет

В эфир очередного выпуска телестройки попал разговор пытающегося вернуть свои позиции по отношению к Бузовой Романа и самой Ольгой. Прославленная ведущая проекта сказала молодому ухажёру, что простить она его может, но доверять уже никогда не найдёт в себе сил.

Гриценко в ответ ещё раз повторил мысль, которую озвучивал в недавнем интервью, что лучше добиваться девушку ту, с которой быть шансов почти нет, чем строить отношения с ненужным человеком.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:39
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