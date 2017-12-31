Ольга Бузова простила Романа Гриценко, но доверять ему больше не сможет

Как все зрители "Дома-2" знают, Гриценко на протяжении трёх месяцев ухаживал за Бузовой, стараясь добиться неё расположения, в какой-то момент оступился. Парень начал крутить роман с новенькой участницей, которая ему приглянулась. Ольга была крайне расстроена поступком молодого человека: расплакалась, устроила истерику, сказала, чтобы Роман больше к ней не подходил.В эфир очередного выпуска телестройки попал разговор пытающегося вернуть свои позиции по отношению к Бузовой Романа и самой Ольгой. Прославленная ведущая проекта сказала молодому ухажёру, что простить она его может, но доверять уже никогда не найдёт в себе сил.Гриценко в ответ ещё раз повторил мысль, которую озвучивал в недавнем интервью, что лучше добиваться девушку ту, с которой быть шансов почти нет, чем строить отношения с ненужным человеком.