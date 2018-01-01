АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Флагманский внедорожник Brilliance V7 презентуют на пекинском автосалоне
Китайский производитель Brilliance определился со временем официальной презентации своего флагманского внедорожника. Brilliance V7 предстанет перед автолюбителями через три месяца, в Пекине, на автосалоне, традиционно проходящем в апреле.

Флагманский внедорожник Brilliance V7 презентуют на пекинском автосалоне


До презентации нового внедорожника Brilliance V7 ещё три месяца, но уже сейчас можно понять, что будет представлять собой очередная новинка китайского автопрома. Флагман от компании Brilliance не удивит внешней оригинальностью - V7 окажется очень похожим на V3 и V6. Автоновинка получит мощную радиаторную решетку, светодиодную оптику и серебристые накладки на бамперах. Приводить в движение кроссовер (габариты - 4,7 м х 1,93 м х 1,75 м) призван турбированный движок объемом 1,6 литра с отдачей в 204 «лошадки»! Отметим, что силовая установка «китайца» разработана совместно с автоконцерном BMW.

«Изюминкой» китайского внедорожника должен стать огромный сенсорный экран мультимедийной системы. На данный экран будет поступать вся информация о рабочем состоянии и проблемах автомобиля. Также Brilliance V7 получит панорамную стеклянную крышу, кнопочный запуск мотора, электронный «ручник», 2-зонный климат-контроль и умную систему помощи на спуске и при подъеме.
Авто
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 18:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активистка Me Too запустила гигантский
Власти Украины повысили страховой стаж выхода на
Греция обложила налогом пластиковые пакеты
С 1 января 2018 года вступает в силу маркировка
На луне Юпитера Ио ученые NASA обнаружили
В прямом эфире американского канала незаметно
Просмотреть все новости