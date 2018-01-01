Флагманский внедорожник Brilliance V7 презентуют на пекинском автосалоне

До презентации нового внедорожника Brilliance V7 ещё три месяца, но уже сейчас можно понять, что будет представлять собой очередная новинка китайского автопрома. Флагман от компании Brilliance не удивит внешней оригинальностью - V7 окажется очень похожим на V3 и V6. Автоновинка получит мощную радиаторную решетку, светодиодную оптику и серебристые накладки на бамперах. Приводить в движение кроссовер (габариты - 4,7 м х 1,93 м х 1,75 м) призван турбированный движок объемом 1,6 литра с отдачей в 204 «лошадки»! Отметим, что силовая установка «китайца» разработана совместно с автоконцерном BMW.«Изюминкой» китайского внедорожника должен стать огромный сенсорный экран мультимедийной системы. На данный экран будет поступать вся информация о рабочем состоянии и проблемах автомобиля. Также Brilliance V7 получит панорамную стеклянную крышу, кнопочный запуск мотора, электронный «ручник», 2-зонный климат-контроль и умную систему помощи на спуске и при подъеме.