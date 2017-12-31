Валерий Меладзе удивил подписчиков распитием сока во время стрижки волос

Знаменитость отметил, что пока он думает над новой прической и рассматривает разные варианты, а в это время парикмахер занимается своей работой. Поклонники сразу отметили, что в стакан могут лететь мелкие части волос, после чего коктейль явно придется не по душе Валерию Меладзе.Они посоветовали ему держать сок подальше от головы или пока воздержаться от такого удовольствия. Также фанаты мечтают увидеть его волосы в черном цвете и раскритиковали бороду, которую нужно убрать, чтобы выглядеть моложе. Пользователи сетей отметили, что артист выглядит великолепно в любом виде, но налысо стричься не стоит. Все пожелали кумиру встретить праздники без проблем и горя, а также радовать их новыми хитами.