АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Анна Седокова поделилась с поклонниками итогами уходящего года
Певица решила опубликовать в блоге небольшой пост, в котором поделилась с поклонниками итогами уходящего года. Они позитивно восприняли такой сюжет и написали много лестных комментариев.

Звезда отметила, что закончились последние съемки и она рада плодотворной работе, в результате которой был записан новый альбом. Также исполнительница снова стала матерью, родив наследника Гектора, а еще она занимается воспитанием двух очаровательных дочек. Анна Седокова не называет имени отца последнего ребенка, с которым тоже разорвала отношения. Однако артистка считает себя счастливым человеком и гордится своими достижениями.

Анна Седокова поделилась с поклонниками итогами уходящего года


Подписчики пожелали исполнительнице счастья и продолжения творческих успехов, а также были рады, что у нее растут такие замечательные малыши. Они отметили, что сообщение было трогательным и хотят, чтобы следующий год принес в жизнь кумира только позитив.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активистка Me Too запустила гигантский
Власти Украины повысили страховой стаж выхода на
Греция обложила налогом пластиковые пакеты
С 1 января 2018 года вступает в силу маркировка
На луне Юпитера Ио ученые NASA обнаружили
В прямом эфире американского канала незаметно
Просмотреть все новости