Анна Седокова поделилась с поклонниками итогами уходящего года

Звезда отметила, что закончились последние съемки и она рада плодотворной работе, в результате которой был записан новый альбом. Также исполнительница снова стала матерью, родив наследника Гектора, а еще она занимается воспитанием двух очаровательных дочек. Анна Седокова не называет имени отца последнего ребенка, с которым тоже разорвала отношения. Однако артистка считает себя счастливым человеком и гордится своими достижениями.Подписчики пожелали исполнительнице счастья и продолжения творческих успехов, а также были рады, что у нее растут такие замечательные малыши. Они отметили, что сообщение было трогательным и хотят, чтобы следующий год принес в жизнь кумира только позитив.