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Эксперты рассказали, как ускорить работу iPhone
Специалисты вследствие массовых жалоб пользователей на торможение их устройств дали советы, которые позволят ускорить работу iPhone. Все действия очень простые.

Эксперты рассказали, как ускорить работу iPhone


В первую очередь необходимо убедиться в том, что ваш iPhone является не очень старым. По словам специалистов, если это более ранние версии, которые вышли до шестого поколения, то их торможение закономерно, ведь для них современные ОС уже очень требовательные.

Так рекомендуется сначала проверить состояние батареи с помощью утилиты, которую можно найти в сети Интернет. Потом нужно сделать резервное копирование данных и провести сбрасывание настроек до уровня по умолчанию. Затем можно будет вернуть данные обратно.

На последнем этапе стоит отключить все ресурсоемкие опции. Сюда можно отнести такие сложные операции как живые обои, виджеты и параллакс. Таким образом, смартфон начнет работать в разы быстрее, даже если это пятое или четвертое поколение.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:45
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