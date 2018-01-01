Уникальные «Жигули», «ЗИЛы» и «Волги» могут стоить миллионы рублей

Алая «Копейка» (ВАЗ-2101) предлагается для продажи за… полтора миллиона рублей! Столь немыслимая цена за авто, выпущенное в 1982 году, объясняется идеальным состоянием машины, проехавшей всего 383 километра. «Копейка» оснащена движком на 1,2 литра (мощность 64 «лошадки»), в багажнике раритетного авто находятся инструменты, знак-«аварийка» и аптечка, уложенные 36 лет тому назад.Среди уникальных машин отечественного автопрома следует назвать ГАЗ М-2, за который владелец просит двадцать один миллион рублей! На капоте данного авто даже «муха не сидела», под капотом ГАЗ М-2 находится 5,5-литровая силовая установка, выдающая мощность в 500 л.с.! Специальный ЗИЛ-автобус «Юность 118», построенный на базе лимузина ЗИЛ-111, владельцы желают продать за 35 миллионов рублей! А продавец прекрасной модели ЗИЛ-117 (6-литровый движок, 303 «лошадки», пробег – 10 000 км) оценил свой автомобиль в 54 миллиона рублей, пояснив столь непомерную цену тем обстоятельством, что в данном авто ездил сам генсек СССР Леонид Брежнев.