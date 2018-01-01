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Наследники звезд приняли участие в шоу Ивана Урганта “Взгляд снизу”
Наследники звезд приняли участие в шоу Ивана Урганта “Взгляд снизу”, после чего гордые родители опубликовали фото своих малышей в Instagram. Многие из них отметили, что этот проект вызывает только улыбку и уважительно относится к ребятам.

Дочка Тимати хочет тоже сделать тату в будущем, а также ей нравится композиция “Я уеду жить в Лондон” в исполнении рэпера и Григория Лепса. Дети Филиппа Киркорова поведали о гардеробе певца и предложили угадать головные уборы, которым он отдает предпочтение. Александр Плющенко поразил всех признанием в любви к автотранспорту и знанием всех марок, а также открыл тайну фигуриста, который не прочь выкурить сигарету.

Наследники звезд приняли участие в шоу Ивана Урганта “Взгляд снизу”


Поклонники поздравили своих кумиров с наступающими праздниками, а также некоторые люди решили немного покритиковать детей, отметив, что у них нет настоящего детства. Также фанаты были удивлены отсутствием наследников Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые могли бы удивить своих сверстников талантами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30
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