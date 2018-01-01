Apple собирается внедрить в iPhone 512 Гб встроенной памяти

По неофициальным данным, уже в следующем году пользователи, которые любят «яблочную» продукцию, смогут использовать новые iPhone активнее. На данный момент максимум памяти составляет 256 Гб. В новых модификациях юзеры смогут хранить намного больше данных. К примеру, согласно подсчетам экспертов, на записывающем устройстве пользователь будет способен сохранить около 20 фильмов, качество которых окажется довольно высоким. Также появится много свободного пространства для более одной тысячи композиций, 30 приложений и практически 100 игр.Если это произойдет, то подобное нововведение значительно повысит ценность iPhone, которые и без того популярны на рынке мобильной техники. Возможно, что инженеры придумают еще пару новых идей.