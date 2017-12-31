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Сергей Зверев запел, поздравляя подписчиков Instagram
В меру эпатажный шоумен Сергей Зверев поздравил своих подписчиков в Instagram в связи с неизбежным наступлением нового 2018 года.

Сергей Зверев запел, поздравляя подписчиков Instagram


Артист выложил в Сеть отрывок музыкального клипа на свою празднично-поздравительную песню, текст которой богат на пожелания всего хорошего, счастья и радости в следующем году, как богат новогодний стол у искренних и щедрых хозяев.
Сергей, в частности пожелал своим поклонникам в подписи к опубликованному музыкальному отрывку, чтобы их преследовали по жизни любовь и здоровье, а негативные моменты не затмевали позитивные.

Эту публикацию артиста за несколько минут посмотрело более 20 тысяч пользователей. А в комментариях его подписчики в свою очередь пожелали Звереву и дальше держаться молодцом, оставаться молодым
Общество / ШоуБиз
Добавил: George21 Сегодня, 15:55
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