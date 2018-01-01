В 2018 году появится две версии нового смартфона Nokia 6

Компания HMD Global может выпустить Nokia 6 с двумя вариантами дисплеев. Так первая модель получит полноразмерный экран 18:9, а второе устройство оснастят 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением изображение 1920 х 1080 пикселей.В качестве аппаратной основы могут быть применены такие процессоры как Snapdragon 630 или 660 с тактовой частотой работы ядер в 2,2 ГГц. Всего этих ядер должно быть восемь. Количество памяти ОЗУ будет достигать четырех гигабайт, а объем памяти накопителя позволит хранить данные до 32 или 64 Гб. Что касается камер, то разрешение основной окажется на уровне 16 Мп, а фронтальной - на уровне 8 Мп.Таким образом, уже готовые смартфоны Nokia 6 от HMD Global должны появиться на людях в первой половине следующего года.