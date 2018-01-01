Составлен список лучших космических событий 2017 года

Сразу стоит отметить Великое американское затмение. Оно наступило 21 августа. Это событие принесло тень от Луны, которая упала на территорию США. Таким образом, она прошла всю страну с запада на восток. Этот день запомнили не только американцы, но специалисты по астрономии из других стран.Безусловно грандиозным событием также является тот факт, что ученым из гравитационно-волновой обсерватории LIGO удалось зафиксировать сигнал от соединении черных дыр. Таким образом, мощная энергия, которая исходила от объектов из-за их сильного вращения, попала на приборы астрономов.Самым драматическим событием года можно назвать падение аппарата Cassini на Сатурн. Так после выполнения всех задач, научную станцию решили «бросить» на газовый гигант, чтобы его смерть принесла множество других полезных данных. Изначально это задумывалось для того чтобы уберечь спутники Сатурна от Cassini, поскольку так он мог завезти на планеты другие микроорганизмы.В области космонавтики самыми значительными событиями стали провалы корпорации «Роскосмос» и громкие успехи компании SpaceX. Если россиянам можно вспомнить проблемные запуски ракет «Союз» с кораблем «Прогресс» и спутником «Метеор», то американцы могут довольствоваться неоднократным запуском и возвращением уже ранее летавшей техники, что является большой удачей.