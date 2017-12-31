Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram видео архивного новогоднего огонька с Гариком Харламовым

Певица была рада упомянуть режиссера Романа Прыгунова, поставившего для нее отличный номер вместе с юмористом. В 2008 г пара показала пародию на сцену из “Мистера и миссис Смит”, где главными героями были Анджелина Джоли и Брэд Питт. Виктория Дайнеко играла роль супруги Гарика Харламова и за праздничным столом обменивалась с ним взаимными упреками. Он обвинял свою избранницу в расточительности, а она тоже стала перечислять все прегрешения благоверного.В результате конфликт закончился перестрелкой, а поклонники артистки были восхищены роликом и написали много лестных комментариев. Они отметили, что знаменитость имеет чудесный голос и вообще поразительно выглядит. Недавно исполнительница подвела итоги, подчеркнув, что в прошлом году осталось множество позитивных событий, несмотря на проблемы в личной жизни.