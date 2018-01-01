Анна Хилькевич перед началом праздников решила провести время в сауне вместе с наследницей Арианной

Звезда в небольшом посте отметила, что малышка даже не ожидала, что ее мама начнет делать снимки в таком месте, но у нее начались каникулы, так что фанаты смогут увидеть много бытовых сюжетов. Многие подписчики позитивно восприняли такие новости и сразу поздравили Анну Хилькевич с праздниками.Некоторые лица стали переживать за здоровье девочки, считая, что ей еще рано посещать сауну. Пользователи сетей вспомнили сюжет “Иронии Судьбы”, когда главный герой с друзьями тоже пошел в баню, после чего порадовались за знаменитость, уделяющую время своей семье.