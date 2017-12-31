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Яна Рудковская показала в Instagram свой предновогодний завтрак
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram последний свой завтрак в этом году.

Яна Рудковская показала в Instagram свой предновогодний завтрак


Точнее, она назвала утреннее застолье чаепитием. Главным «гвоздем» украшения стола стал «скромный» торт в виде щелкунчика – куклы – главного персонажа сказки немецкого психиатра и писателя Эрнста Теодора Амедея Гофмана. Судя по размерам торта, складывается впечатление, что завтрак у Яны Александровны действительно может оказаться последним, если не долежит в холодильнике до новогодней ночи.

Поклонники в ответ на сладкое «доброе утро» поздравили Рудковскую с наступающим Новым годом. На протяжении 10 минут с момента публикации снимок «лайкнули» 4,5 тысячи пользователей Instagram.
Общество / ШоуБиз
Добавил: George21 Сегодня, 16:45
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