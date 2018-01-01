Специалисты предположили, что падение биткоина достигнет нулевой отметки

Большинство экспертов на сегодняшний день уверены в том, что самая популярная в мире криптовалюта не оправдает себя и упадет до нуля. В ближайшее время биткоины просто обесценятся.Финансовые специалисты из инвестиционного банка «Morgan Stanle» предрекли крах биткоина из-за того, что он мало используется в качестве платежного средства. Криптовалютой можно расплатиться всего в трех крупных интернет-магазинах, при этом объем торгов не превышает сумму 3 млрд долларов.Анна Бодрова, Аналитик «Альпари» также разделяет эту точку зрения. Как эксперт, она отметила, что быстрый взлет курса криптовалюты обусловлен деятельностью спекулянтов и ничем не подкреплен.