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Специалисты предположили, что падение биткоина достигнет нулевой отметки
Все больше специалистов выдвигают предположение о том, что падение курса биткоина достигнет нулевой отметки.
Специалисты предположили, что падение биткоина достигнет нулевой отметки


Большинство экспертов на сегодняшний день уверены в том, что самая популярная в мире криптовалюта не оправдает себя и упадет до нуля. В ближайшее время биткоины просто обесценятся.

Финансовые специалисты из инвестиционного банка «Morgan Stanle» предрекли крах биткоина из-за того, что он мало используется в качестве платежного средства. Криптовалютой можно расплатиться всего в трех крупных интернет-магазинах, при этом объем торгов не превышает сумму 3 млрд долларов.

Анна Бодрова, Аналитик «Альпари» также разделяет эту точку зрения. Как эксперт, она отметила, что быстрый взлет курса криптовалюты обусловлен деятельностью спекулянтов и ничем не подкреплен.
Экономика
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 17:30
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