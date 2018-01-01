Вандалы в США разрушили 50 ульев и нанесли ущерб на сумму 50 тысяч долларов
В США вандалы разрушили 50 ульев компании «Wild Hill Honey», в следствие чего погибло не менее 500 тысяч пчел. Нанесенный ущерб составляет примерно 50 тысяч долларов.
В Америке на северо-западе штата Айова в городе Сиу-Сити вандалами были разрушены примерно 50 ульев, принадлежащих компании «Wild Hill Honey», из-за чего погибло минимум 500 тысяч пчел.
Джастин Энгельгардт, владелец пасеки, обнаружил следы вандализма, когда хотел очистить улья от слоя снега. Он пожаловался, что его бизнес уничтожили и оценил свои убытки в 50 – 60 тысяч долларов.
Владелец пасеки рассказал, что на ней была установлена камера видеонаблюдения, но вандалы ее украли. Также он отметил, что преступники повредили сарай, который находится неподалеку – в нем поврежден замок и выбито окно.
Полиция заявила, что ведутся поиски вандалов по найденным на месте отпечаткам пальцев.
В Америке на северо-западе штата Айова в городе Сиу-Сити вандалами были разрушены примерно 50 ульев, принадлежащих компании «Wild Hill Honey», из-за чего погибло минимум 500 тысяч пчел.
Джастин Энгельгардт, владелец пасеки, обнаружил следы вандализма, когда хотел очистить улья от слоя снега. Он пожаловался, что его бизнес уничтожили и оценил свои убытки в 50 – 60 тысяч долларов.
Владелец пасеки рассказал, что на ней была установлена камера видеонаблюдения, но вандалы ее украли. Также он отметил, что преступники повредили сарай, который находится неподалеку – в нем поврежден замок и выбито окно.
Полиция заявила, что ведутся поиски вандалов по найденным на месте отпечаткам пальцев.
Общество / Происшествия
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 16:45