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Ирина Дубцова опубликовала в Instagram график выступлений на новогодние праздники
Ирина Дубцова опубликовала в Instagram график своих выступлений на новогодние праздники. Певица планирует уже в 20:00 выступить на Красной площади.

Ирина Дубцова опубликовала в Instagram график выступлений на новогодние праздники


В своей публикации, размещенной в Instagram, Дубцова также добавила поздравления для всех с Наступающим Новым годом. Звезда написала, что занимается нарезкой салатов, параллельно красится и делает укладку. Она бы с удовольствием осталась дома, но работа не ждет, ведь кто-то должен поклонников радовать в праздничную ночь. Вместе с тем Ирина Дубцова продемонстрировала общественности свою праздничную елку.

Со слов певицы стало известно также о том, что после своего выступления на Красной площади она поедет во Внуково, а уже в 00:05 выйдет на сцену в «Амбассадор Балчуг». Своим выступлением певица также порадует гостей бара «Облака» и посетителей клуба «Бакинский дворик».
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:00
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