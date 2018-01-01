Ирина Дубцова опубликовала в Instagram график выступлений на новогодние праздники

В своей публикации, размещенной в Instagram, Дубцова также добавила поздравления для всех с Наступающим Новым годом. Звезда написала, что занимается нарезкой салатов, параллельно красится и делает укладку. Она бы с удовольствием осталась дома, но работа не ждет, ведь кто-то должен поклонников радовать в праздничную ночь. Вместе с тем Ирина Дубцова продемонстрировала общественности свою праздничную елку.Со слов певицы стало известно также о том, что после своего выступления на Красной площади она поедет во Внуково, а уже в 00:05 выйдет на сцену в «Амбассадор Балчуг». Своим выступлением певица также порадует гостей бара «Облака» и посетителей клуба «Бакинский дворик».