АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Квадрокоптеры научили перемещаться группами без помощи GPS
Ученые научили квадракоптеры без помощи GPS и аналогичных технологий синхронно перемещаться группами.
Квадрокоптеры научили перемещаться группами без помощи GPS


В Сети можно найти много видеороликов, в которых квадаракоптеры группами синхронно перемещаются и совершают трюки. В большинстве случаев навигация дронов опирается на внешние данные об их местоположении – на систему захвата движения или на GPS.

В некоторых случаях доступ к такой информации отсутствует, поэтому исследователи решили научить дронов летать стаями без нее.

Ученые из пенсильванского Университета достигли успехов – им удалось научить рой из 12 квадракоптеров весом 250 грамм каждый летать плотным строем. При этом использовалась одна маленькая камера и инерциальный измерительный блок.

Эта стая дронов стала самой большой способной синхронно двигаться без GPS и прочих аналогичных технологий. Для определения своего положения дроны использовали камеры, определяя, куда движутся объекты в их поле зрения.
Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 14:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активистка Me Too запустила гигантский
Власти Украины повысили страховой стаж выхода на
Греция обложила налогом пластиковые пакеты
С 1 января 2018 года вступает в силу маркировка
На луне Юпитера Ио ученые NASA обнаружили
В прямом эфире американского канала незаметно
Просмотреть все новости