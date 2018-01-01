Квадрокоптеры научили перемещаться группами без помощи GPS

В Сети можно найти много видеороликов, в которых квадаракоптеры группами синхронно перемещаются и совершают трюки. В большинстве случаев навигация дронов опирается на внешние данные об их местоположении – на систему захвата движения или на GPS.В некоторых случаях доступ к такой информации отсутствует, поэтому исследователи решили научить дронов летать стаями без нее.Ученые из пенсильванского Университета достигли успехов – им удалось научить рой из 12 квадракоптеров весом 250 грамм каждый летать плотным строем. При этом использовалась одна маленькая камера и инерциальный измерительный блок.Эта стая дронов стала самой большой способной синхронно двигаться без GPS и прочих аналогичных технологий. Для определения своего положения дроны использовали камеры, определяя, куда движутся объекты в их поле зрения.