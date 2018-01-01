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Юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани продадут с аукциона
В Париже с аукциона будет продан юбилейный автомобиль Lamborghini Countach, в его доработке принимал участие Горацио Пагани – руководитель компании Pagani. За Lamborghini Countach аукционный дом Sotheby’s намерен выручить 250 000 – 300 000 евро.
Юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани продадут с аукциона


Автомобиль Lamborghini Countach 25th Anniversary был выпущен лимитированной партией в количестве 650 экземпляров в 1998 году, она была приурочена 25-летнему юбилею бренда Lamborghini.

Под капотом юбилейной модификации установлен атмосферный двигатель V12 производительностью 455 лошадиных сил. До контрольной «сотки» Lamborghini Countach разгоняется менее чем за 5 секунд, а его максимальная скорость ограничена 295 км/час.

Юбилейный Lamborghini Countach от Горацио Пагани продадут с аукциона


Автомобиль Lamborghini Countach 25th Anniversary оснащён электрическими стеклоподъёмниками, сиденьями с электрорегулировкой и кондиционером. При создании обвеса разработчики активно применяли углепластик, а форму воздухозаборников на бамперах дорабатывал Горацио Пагани.

У автомобиля Lamborghini Countach, выставленного на продажу было три владельца, машина успела побывать в Литве, Швеции и Германии. При этом пробег автомобиля составляет 3 465 километра.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:15
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