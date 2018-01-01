В Новом году мультипликаторы обещают зрителям много премьер

В “Плюшевом монстре” показана история молодого парня, у которого в жизни одни проблемы. Он решил обратиться за помощью к магу, но во время ритуала произошла ошибка, и человек превратился в огромного кота. Новый сюжет “Гномео и Джульетты” связан с поисками Шерлока Холмса, которому предстоит найти виновника похищения гномов из садов. Затем всех ждут новые приключения Ральфа, зависшего на просторах сетей после подключения Wi-Fi роутера к игровому автомату.Пока дальнейшая история “Тайной жизни домашних животных” держится в секрете, но зрители полюбили эту смешную комедию, получившую признание критиков. В “Суперсемейке 2” обаятельную Миссис Исключительную ждут на экранах ТВ, а ее супругу приходится заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей, но ссоры прекращаются после того, как пара сталкивается с угрозами могущественного врага. Продолжение “Монстров на каникулах” связно с влюбленным Дракулой и его избранницей Эрикой, являющейся наследницей Ван Хельсинга, а “Мадагаскар” продолжит радовать всех новыми историями из жизни Алекса и его друзей.