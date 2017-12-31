Со счета WikiLeaks исчезли 25 миллионов долларов в биткоинах

Такой же суммой исчисляются и пожертвования от поклонников этой организации, занимающейся «сливанием» тайной информацией и последующей ее публикацией на своем сайте.Издание The Daily Beast опубликовало эту новость, используя данные источников, которые проводили аудит транзакций биткоинов WikiLeaks.В 2013 году транзакциями занимался сотрудник компании, ответственный за биткоин-кошелек. Тогда он перечислил около 3000 единиц криптовалюты на разные счета организации. В результате операции на балансе WikiLeaks числилось порядка 23 тысяч долларов, что в переводе на биткоины составляет 1,5 единицы.В компании надеются, что криптовалюту в суме 25 млн долларов просто перевели на другие, законспирированные счета, предполагает The Daily Beast.