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Со счета WikiLeaks исчезли 25 миллионов долларов в биткоинах
Такой же суммой исчисляются и пожертвования от поклонников этой организации, занимающейся «сливанием» тайной информацией и последующей ее публикацией на своем сайте.

Со счета WikiLeaks исчезли 25 миллионов долларов в биткоинах


Издание The Daily Beast опубликовало эту новость, используя данные источников, которые проводили аудит транзакций биткоинов WikiLeaks.

В 2013 году транзакциями занимался сотрудник компании, ответственный за биткоин-кошелек. Тогда он перечислил около 3000 единиц криптовалюты на разные счета организации. В результате операции на балансе WikiLeaks числилось порядка 23 тысяч долларов, что в переводе на биткоины составляет 1,5 единицы.

В компании надеются, что криптовалюту в суме 25 млн долларов просто перевели на другие, законспирированные счета, предполагает The Daily Beast.
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Добавил: George21 Сегодня, 13:45
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