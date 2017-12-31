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Дочь Киркорова разместила в Instagram видеопоздравление с Новым Годом
На своей личной странице в Instagram дочь Филиппа Киркорова разместила видеопоздравление с Новым годом. В нем Алла-Виктория читает праздничное стихотворение.

Дочь Киркорова разместила в Instagram видеопоздравление с Новым Годом


Дочь популярного российского эстрадного певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория записала видео, в котором читает новогоднее поздравительное стихотворение. Девочка разместила поздравление на своей странице в Instagram. Пользователи Сети тут же оставили множество встречных поздравлений для Аллы-Виктории. Всего за несколько минут ролик просмотрели более двух тысяч раз.

Дочь звезды российского шоу-бизнеса пожелала всем в грядущий год Желтой собаки получить помощь от символа года. На видео можно увидеть, как девочка, читая стихотворение, держит две игрушки – желтые собаки.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:00
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