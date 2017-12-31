Дочь Киркорова разместила в Instagram видеопоздравление с Новым Годом

Дочь популярного российского эстрадного певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория записала видео, в котором читает новогоднее поздравительное стихотворение. Девочка разместила поздравление на своей странице в Instagram. Пользователи Сети тут же оставили множество встречных поздравлений для Аллы-Виктории. Всего за несколько минут ролик просмотрели более двух тысяч раз.Дочь звезды российского шоу-бизнеса пожелала всем в грядущий год Желтой собаки получить помощь от символа года. На видео можно увидеть, как девочка, читая стихотворение, держит две игрушки – желтые собаки.