Худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны предрекает The Telegraph в 2018 году

Британское издание The Telegraph со ссылкой на Пенни Мордаунта, государственного секретаря Великобритании по международному развитию, сообщает, что один из худших гуманитарных кризисов со времен Второй мировой войны может произойти в 2018 году.Мордаунт отметил, что 2017 год был годом ужасных гуманитарных кризисов, но 2018 год будет еще мрачнее.Министерство международного развития в Британии собирается дополнительно выделить $21 млн в фонд ООН для преодоления последствий от гуманитарных кризисов.Денежные средства будут направлены на доставку питьевой воды в проблемные регионы, на улучшение санитарных условий 13 млн человек и на обеспечение продуктами питания 9 млн человек.Ежегодно Великобритания вносит в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации при ООН $55 млн.