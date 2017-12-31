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Супруг Бейсоне Джей Зи показал в анонсе нового клипа свою семейную жизнь
Поклонники супруга певицы Бейсоне были рады увидеть анонс нового клипа “Family Feud”. Рэпер Джей Зи после скандала, связанного с его изменой, решил показать публике свою семейную жизнь.

Музыкант рассказал о своих прегрешениях и отметил, что каждый человек должен заботиться о близких людях. Сюжет снимался в церкви, а также в нем есть его избранница вместе с наследницей Блу Айви. Многие фанаты назвали звезду роскошной женщиной из-за удивительного наряда.

Супруг Бейсоне Джей Зи показал в анонсе нового клипа свою семейную жизнь


Джей Зи публично покаялся перед нею в своем поступке, а перед такими событиями Бейсоне намекала на проблемы с рэпером в своем альбоме. Сейчас поклонники смогли узнать, что пара решила помириться и сохранила семью, но некоторые лица подвергли ролик критике, отметив, что им не нравится, когда личную жизнь выставляют напоказ ради очередного пиара.

Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:38
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