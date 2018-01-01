Ученые рассказали о новогодних забавах, взрывающих мозг

Британские инженеры из Национальной физлаборатории сконструировали мельчайшую новогоднюю открытку на планете, создав из нитрида кремния карточку и выгравировав на ней снеговичка и поздравительные слова, о чем рассказывает портал РИА Новости.Другая группа ученых из университета Саутгемптона работает в сфере регенеративной медицины, когда для детализации структуры клеток человека их подсвечивают лазером. Так, используя микрофотографию, исследователи подсветили коллаген зеленым цветом, а жировые клетки костного мозга - красным, составив из них импровизированную елку, украшенную красной гирляндой. Химики в лабораториях создают елочные фигуры из колб, украшая их гирляндами из атомарных решеток.