Ученые рассказали о новогодних забавах, взрывающих мозг
Ученые рассказали о своих новогодних забавах, которые могут взорвать мозг, когда праздничное настроение и микроскоп заставляют инженеров создать самую маленькую в мире открытку или елку из стволовых клеток.
Британские инженеры из Национальной физлаборатории сконструировали мельчайшую новогоднюю открытку на планете, создав из нитрида кремния карточку и выгравировав на ней снеговичка и поздравительные слова, о чем рассказывает портал РИА Новости.
Другая группа ученых из университета Саутгемптона работает в сфере регенеративной медицины, когда для детализации структуры клеток человека их подсвечивают лазером. Так, используя микрофотографию, исследователи подсветили коллаген зеленым цветом, а жировые клетки костного мозга - красным, составив из них импровизированную елку, украшенную красной гирляндой. Химики в лабораториях создают елочные фигуры из колб, украшая их гирляндами из атомарных решеток.
Британские инженеры из Национальной физлаборатории сконструировали мельчайшую новогоднюю открытку на планете, создав из нитрида кремния карточку и выгравировав на ней снеговичка и поздравительные слова, о чем рассказывает портал РИА Новости.
Другая группа ученых из университета Саутгемптона работает в сфере регенеративной медицины, когда для детализации структуры клеток человека их подсвечивают лазером. Так, используя микрофотографию, исследователи подсветили коллаген зеленым цветом, а жировые клетки костного мозга - красным, составив из них импровизированную елку, украшенную красной гирляндой. Химики в лабораториях создают елочные фигуры из колб, украшая их гирляндами из атомарных решеток.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 01:30