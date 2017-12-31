В Копейске местная газета стала известна всему миру из-за снимков голливудских знаменитостей

Он прославился в 2013 г, когда на обложке появились снимки звезд, читающих новый номер. Виновницей события стала местная жительница Маргарита Сушкевич, которая после свадьбы с американским продюсером Джеком Тьюксбери переехала в Америку. Ее супруг предлагает артистам позировать перед камерами с газетой, а они не отказываются от такого предложения.Сейчас люди увидели поздравления от Блейка Лайвли, после чего полюбовались внешним видом Джеки Чана, а дальше оценили новогодний наряд Дастина Хоффмана и других известных личностей. Самой большой поклонницей российского чуда стала Николь Кидман, а героиня истории регулярно получает свежие новости со своей родины.