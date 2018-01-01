В США трансгендеры получили право служить в армии

Еще в июле текущего года лидер США Дональд Трамп сделал заявление о том, что трансгендерам не позволит служить в рядах американской армии. Но с первого января 2018 года военное ведомство обязано подчиниться решению федерального суда.На текущий момент пентагон уже выпустил письмо, направленное нескольким адресатам, с описанием того, как должны проходить службу трансгендеры. В документе сообщается о массе нюансов, в их число входит даже описание того, какое именно белье будут носить эти военнослужащие.Такую новость ЛГБТ-сообщество США восприняло положительно.