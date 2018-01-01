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В США трансгендеры получили право служить в армии
В США трансгендеры получили право служить в армии. Соответствующие решения приняли два федеральных апелляционных суда, обеспечив им такую возможность. Об этом сообщают представители прессы США.

В США трансгендеры получили право служить в армии


Еще в июле текущего года лидер США Дональд Трамп сделал заявление о том, что трансгендерам не позволит служить в рядах американской армии. Но с первого января 2018 года военное ведомство обязано подчиниться решению федерального суда.

На текущий момент пентагон уже выпустил письмо, направленное нескольким адресатам, с описанием того, как должны проходить службу трансгендеры. В документе сообщается о массе нюансов, в их число входит даже описание того, какое именно белье будут носить эти военнослужащие.

Такую новость ЛГБТ-сообщество США восприняло положительно.
Политика / В мире
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 03:30
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