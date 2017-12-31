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Самыми популярными знаменитостями в Instagram стали Селена Гомес, певица Бейсоне и футболист Криштиан Роналд
Подводя итоги уходящего года, эксперты захотели узнать, какие знаменитости стали самыми популярными среди пользователей Instagram. Оказалось, что лидером по просмотрам является, Селена Гомес, после которой идет певица Бейсоне и футболист Криштиан Роналд.

Американская звезда собрала самое большое количество лайков и имеет 131 млн подписчиков, а фото беременной исполнительницы собрало 11 млн позитивных сообщений. Также фанаты любят смотреть сюжеты, где она позирует перед камерами вместе со своими детьми. Спортсмен стал пользоваться популярностью после рождения двойняшек, так что он тоже вошел в список лидеров.

Самыми популярными знаменитостями в Instagram стали Селена Гомес, певица Бейсоне и футболист Криштиан Роналд


Среди хештегов на первом месте оказалось слово “любовь”, а россияне отдали предпочтение Москве, красоте и лету. Также столица была признана самым красивым городом мира, после чего люди отметили Нью-Йорк вместе с Лондоном.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:05
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