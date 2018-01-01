Ангела Меркель призвала участников ЕС сплотиться в 2018 году

Ангела Меркель в новом году будет работать над формированием нового стабильного правительства. Информация об этом содержится в новогодней поздравительной речи Меркель, текст которой предоставила журналистам пресс-служба Кабинета главы правительства Германии.Сограждане поручили политикам противостояние вызовам будущего и одновременно заботу о потребностях всех граждан. Меркель считает себя ответственной за выполнение такого поручения.Многие обеспокоены вопросом сплоченности Германии и речь даже идет не о расколе в общество, но и о соседстве не только «успеха и уверенности, но и страхов и сомнений».Меркель выразила мнение, что в эпоху цифрового прогресса двумя сторонами одной медали являются социальная сплоченность и экономический успех, которые могут стать компасом для Евросоюза.