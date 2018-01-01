В Китае стартовали продажи «новогодней» версии Zotye T700
В Китае в продажу поступила «новогодняя» версия кроссовера Zotye T700. Специальная модель Zotye T700 посвящена восточному Новому году, её стоимость стартует от 129,8 тысячи юаней.
«Новогодняя» версия кроссовера Zotye T700 отличается 18-дюймовыми колёсными дисками, золотисто-коричневым или красным цветом кузова. В салоне автомобиля обивка выполнена из перфорированной кожи с вышитыми логотипами спецверсии, а на дисплее мультимедийной системы появилась праздничная заставка.
«Новогодняя версия» Zotye T700 оснащена турбированным агрегатом ёмкостью 1,8 литра, генерирующим 177 «лошадей», его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатым «автоматом». Коссовер доступен только с передним приводом.
В функциональный список «новогодней» версии входит круиз-контроль, камера заднего вида, парктроник, система контроля полосы движения, цифровая приборная панель, датчик давления в шинах и панорамная крыша.
«Новогодняя» версия кроссовера Zotye T700 отличается 18-дюймовыми колёсными дисками, золотисто-коричневым или красным цветом кузова. В салоне автомобиля обивка выполнена из перфорированной кожи с вышитыми логотипами спецверсии, а на дисплее мультимедийной системы появилась праздничная заставка.
«Новогодняя версия» Zotye T700 оснащена турбированным агрегатом ёмкостью 1,8 литра, генерирующим 177 «лошадей», его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатым «автоматом». Коссовер доступен только с передним приводом.
В функциональный список «новогодней» версии входит круиз-контроль, камера заднего вида, парктроник, система контроля полосы движения, цифровая приборная панель, датчик давления в шинах и панорамная крыша.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:00