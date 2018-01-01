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Представитель певицы Глюк’oZa сообщила о болезни звезды
Популярная российская исполнительница песен Глюк’oZa, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, в преддверии новогодних праздников заболела. Об этом сообщает ее представитель.

Представитель певицы Глюк’oZa сообщила о болезни звезды


На днях стало известно, что Наталья Чистякова-Ионова, Глюк’oZa, заболела. При этом пиар-менеджер певицы не уточнила какого рода заболевание у звезды. Известно лишь то, что состояние артистки не позволяет ей дать интервью журналистам. Также представитель Глюк’oZы уточнила, что своим присутствием звезда российской эстрады на новогодних корпоративах не сможет порадовать публику.

На данный момент все вопросы решаются через представителя певицы, включая общение с журналистами. Пиар-менеджер Чистяковой-Ионовой отказалась ответить на вопрос, где именно находится в данный момент звезда, и когда у нее получится выйти в свет.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:30
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