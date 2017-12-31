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Иркутские экстремалы перед Новым годом прыгнули с парашютами
В сетях опубликовано видео, сделанное иркутскими экстремалами. Они решили перед Новым годом прыгнуть с парашютами и получили очередную порцию адреналина.

В сюжете показано, как группа молодых людей сидит со стаканами “Байкальского снежка” в кафе, а также решила в честь такого события облачиться в костюмы Деда Мороза. После подкрепления кисломолочным напитком все дружно сели в корзину, и воздушный шар унес смельчаков в небо.

Иркутские экстремалы перед Новым годом прыгнули с парашютами


Затем мужчины совершили свои прыжки и потом признались, что выбрали такой вариант из-за болезней оленей. После публикации ролик собрал 5000 просмотров и позитивных комментариев, а аналогичное выступление показали в Нижнем Тагиле сотрудники авиационного клуба, представ перед зрителями в нарядах сказочных персонажей.

Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:45
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