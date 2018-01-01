В Бурятии дорожные полицейские выступили в роли оленей для Деда Мороза
В Бурятии дорожные полицейские выступили в роли оленей для Деда Мороза. Жители Улан-Удэ с удовольствием встречали сказочного персонажа вместе с таким экстремальным сопровождением.
Люди решили сами прокатить волшебника по улицам и вместе привычных животных прицепили сюда свой транспорт. Люди восторженно встречали главного героя зимних праздников, который не испытывал дискомфорта, а наслаждался путешествием и желал всем здоровья.
Многие свидетели события постарались запечатлеть такой сюжет на камеры, но больше всех радовались дети, встречающие Деда Мороза громкими криками. Перед праздниками люди редко выражают свое недовольство, так что интересные события воспринимаются ими позитивно.
Люди решили сами прокатить волшебника по улицам и вместе привычных животных прицепили сюда свой транспорт. Люди восторженно встречали главного героя зимних праздников, который не испытывал дискомфорта, а наслаждался путешествием и желал всем здоровья.
Многие свидетели события постарались запечатлеть такой сюжет на камеры, но больше всех радовались дети, встречающие Деда Мороза громкими криками. Перед праздниками люди редко выражают свое недовольство, так что интересные события воспринимаются ими позитивно.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:23