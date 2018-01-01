Шарлиз Терон напугала поклонников своим внешним видом

42-летняя актриса Шарлиз Терон редко наносит макияж в свободное от работы время. Во время Хэллоуина она прогулялась с сыном Джексоном без мейкапа и в костюме принцессы Рапунцель. Осенью актриса была замечена с седыми прядями в волосах. Поклонники Терон возмущены тем, что она не занимается своим внешним видом.Недавно папарацци сделали фотографии, где актриса выходит из спа-салона. После проведенных ей там процедур лицо Шарлиз было сильно покрасневшим, а кожа была раздраженной.Поклонники не оценили ее естественный образ и заметили, что одевается Терон также неопрятно – объемная одежда делает ее фигуру бесформенной. Фолловеры считают, что звезда Голливуда чрезмерно увлечена использованием косметических средств. Некоторые фанаты актрисы жалеют ее – ведь от подобного эффекта бьюти-процедур не застрахован никто.