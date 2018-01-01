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Шарлиз Терон напугала поклонников своим внешним видом
Актриса Шарлиз Терон своим неопрятным видом напугала поклонников – они не оценили ее естественный образ.
Шарлиз Терон напугала поклонников своим внешним видом


42-летняя актриса Шарлиз Терон редко наносит макияж в свободное от работы время. Во время Хэллоуина она прогулялась с сыном Джексоном без мейкапа и в костюме принцессы Рапунцель. Осенью актриса была замечена с седыми прядями в волосах. Поклонники Терон возмущены тем, что она не занимается своим внешним видом.

Недавно папарацци сделали фотографии, где актриса выходит из спа-салона. После проведенных ей там процедур лицо Шарлиз было сильно покрасневшим, а кожа была раздраженной.

Поклонники не оценили ее естественный образ и заметили, что одевается Терон также неопрятно – объемная одежда делает ее фигуру бесформенной. Фолловеры считают, что звезда Голливуда чрезмерно увлечена использованием косметических средств. Некоторые фанаты актрисы жалеют ее – ведь от подобного эффекта бьюти-процедур не застрахован никто.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 15:00
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