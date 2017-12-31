Астрологи не советуют людям загадывать желания в новогоднюю ночь из-за нежелательных последствий

Звезды просто не будут реагировать на просьбы человека или решат сделать свою трактовку благодаря аспекту Урана, являющегося небесным перевертышем. Потому Вселенная может вместо денег наградить таких лиц нищетой или плохим здоровьем, а также разрушить любовный союз. Можно обмануть их, если послать запрос, который никогда не произойдет в реальности.Желания лучше отложить до 15 февраля, когда Собака вступит в свои права, согласно восточному гороскопу. Тогда небесные тела пребывают в отличном настроении и быстро исполняют людские запросы. Также праздник стоит провести в одиночестве или с семьей, потому что шумные компании на полнолуние становятся причинами ссоры и драк.