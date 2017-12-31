Полиция проверяет кемеровский и омский аэропорты из-за звонков о минировании

31 декабря поступило сообщение о минировании Кемеровского аэропорта им. А. А. Леонова. Проводится эвакуация и проверка специальными службами, проинформировали в Кузбасском линейном управлении МВД России.Для проведения необходимых мероприятий задействованы все силы и средства: транспортная полиция, полиция, вневедомственная охрана и другие спецподразделения.Проведена эвакуация и в Омском аэропорту, сигнал о минировании которого поступил практически одновременно с кемеровским сообщением.В воскресенье из Кемеровского аэропорта дневных рейсов по расписанию нету. Обстановка относительно спокойная.