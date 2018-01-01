Ученые: Экзопланета Kepler-22 может быть пригодной для зарождения жизни
Ученые предположили, что экзопланета Kepler-22 может быть пригодной для зарождения жизни. Она не подходит для человека, однако иные микроорганизмы способны адаптироваться к такой среде.
Они аргументируют свою теорию наличием воды на небесном теле, что является основой для развития живых организмов. Также природные условия могут позволить им не только благополучно выжить в новом месте, но и в процессе эволюции стать полноценными существами.
Также планета имеет спутники, а галактика, в которой она расположена, показала светило. Объект отличается от нашего Солнца своими характеристиками, потому что он просто огромный газовый гигант, защищающий небесное тело от космических излучений.
Они аргументируют свою теорию наличием воды на небесном теле, что является основой для развития живых организмов. Также природные условия могут позволить им не только благополучно выжить в новом месте, но и в процессе эволюции стать полноценными существами.
Также планета имеет спутники, а галактика, в которой она расположена, показала светило. Объект отличается от нашего Солнца своими характеристиками, потому что он просто огромный газовый гигант, защищающий небесное тело от космических излучений.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00