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Ученые: Экзопланета Kepler-22 может быть пригодной для зарождения жизни
Ученые предположили, что экзопланета Kepler-22 может быть пригодной для зарождения жизни. Она не подходит для человека, однако иные микроорганизмы способны адаптироваться к такой среде.

Они аргументируют свою теорию наличием воды на небесном теле, что является основой для развития живых организмов. Также природные условия могут позволить им не только благополучно выжить в новом месте, но и в процессе эволюции стать полноценными существами.

Ученые: Экзопланета Kepler-22 может быть пригодной для зарождения жизни


Также планета имеет спутники, а галактика, в которой она расположена, показала светило. Объект отличается от нашего Солнца своими характеристиками, потому что он просто огромный газовый гигант, защищающий небесное тело от космических излучений.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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