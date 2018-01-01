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Певец Данко рассказал какой удар нанесла ему Жанна Фриске
Певец Данко в откровенном интервью рассказал, как от него отвернулись в тяжелое время коллеги по шоу-бизнесу и какой удар нанесла ему Жанна Фриске.
Певец Данко рассказал какой удар нанесла ему Жанна Фриске


Исполнитель песен Данко в откровенном интервью рассказал, как от него в тяжелое время отвернулись коллеги отечественного шоу-бизнеса.
Певец использует все способы, чтобы помочь своей тяжело больной дочери Агате, которая не видит с рождения. Данко тратит на реабилитацию девочки все заработанные средства.

Несколько страниц певец посвятил Агате в соцсетях и регулярно публикует там видеоролики и фотографии, на которых девочка реагирует на происходящее и иногда смеется от понравившихся звуков.

Специально помощи Данко ни у кого не просит и рассказывает, что на его беду в шоу-бизнесе никто не откликается. Также певец рассказал, что Жанна Фриске при встрече, когда он попросил ее сказать, что она с ним, просто отвернулась и продолжила веселиться. Это стало для Данко тяжелым ударом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 14:00
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