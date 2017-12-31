NASA обнаружило “дом инопланетян” на новой планете недалеко от Земли
NASA планирует в ближайшие годы заняться активными поисками внеземной формы жизни. Сейчас оно обнаружило “дом инопланетян” на новой планете, расположенной недалеко от Земли.
Исследования показали, что этот объект может быть пригодным для существования жителей космических просторов, а также были открыты новые аналоги, позволяющие больше узнать о возможностях иных видов жизни. Планета расположена на расстоянии 11 световых лет, а анализы покажут, как она удерживает воду.
Пока ученые не придумали для нее официального названия, однако благодаря новейшему оборудованию и радарам можно получить сведения о природе небесного тела. Технологии позволили им увидеть 3500 таких планет, которые напоминают земные аналоги, расположенных в других галактиках вне Солнечной системы.
Исследования показали, что этот объект может быть пригодным для существования жителей космических просторов, а также были открыты новые аналоги, позволяющие больше узнать о возможностях иных видов жизни. Планета расположена на расстоянии 11 световых лет, а анализы покажут, как она удерживает воду.
Пока ученые не придумали для нее официального названия, однако благодаря новейшему оборудованию и радарам можно получить сведения о природе небесного тела. Технологии позволили им увидеть 3500 таких планет, которые напоминают земные аналоги, расположенных в других галактиках вне Солнечной системы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:00