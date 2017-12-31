NASA обнаружило “дом инопланетян” на новой планете недалеко от Земли

Исследования показали, что этот объект может быть пригодным для существования жителей космических просторов, а также были открыты новые аналоги, позволяющие больше узнать о возможностях иных видов жизни. Планета расположена на расстоянии 11 световых лет, а анализы покажут, как она удерживает воду.Пока ученые не придумали для нее официального названия, однако благодаря новейшему оборудованию и радарам можно получить сведения о природе небесного тела. Технологии позволили им увидеть 3500 таких планет, которые напоминают земные аналоги, расположенных в других галактиках вне Солнечной системы.