Volkswagen удовлетворит спрос на электрокар e-Golf за счет роста производства

В марте 2018 года предприятие Transparent Factory Dresden, где производят электрокар Volkswagen e-Golf. Предполагается, что с конвейера ежедневно будут сходить по 70 электрокаров. Таким образом, производители намерены закрыть ажиотажный спрос на электрокар.Через месяц первая партия Volkswagen e-Golf в количестве 2 000 экземпляров появится в продаже. Производители намерены наращивать производственные мощности постепенно, поэтому в две смены завод начнёт работать только весной.Актуальная генерация Volkswagen e-Golf имеет запас хода 201 километр, а до этого электрокар без подзарядки мог проехать не более 134 километров. Не исключено, что увеличение запаса хода положительно сказалось на продажах электрокара.