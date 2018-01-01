Volkswagen удовлетворит спрос на электрокар e-Golf за счет роста производства
Руководство компании Volkswagen планирует удвоить производство электрокара e-Golf, так как на него возрос спрос. Корректировка производственного плана компании Volkswagen потребовалась после подведения итогов продаж в декабре.
В марте 2018 года предприятие Transparent Factory Dresden, где производят электрокар Volkswagen e-Golf. Предполагается, что с конвейера ежедневно будут сходить по 70 электрокаров. Таким образом, производители намерены закрыть ажиотажный спрос на электрокар.
Через месяц первая партия Volkswagen e-Golf в количестве 2 000 экземпляров появится в продаже. Производители намерены наращивать производственные мощности постепенно, поэтому в две смены завод начнёт работать только весной.
Актуальная генерация Volkswagen e-Golf имеет запас хода 201 километр, а до этого электрокар без подзарядки мог проехать не более 134 километров. Не исключено, что увеличение запаса хода положительно сказалось на продажах электрокара.
В марте 2018 года предприятие Transparent Factory Dresden, где производят электрокар Volkswagen e-Golf. Предполагается, что с конвейера ежедневно будут сходить по 70 электрокаров. Таким образом, производители намерены закрыть ажиотажный спрос на электрокар.
Через месяц первая партия Volkswagen e-Golf в количестве 2 000 экземпляров появится в продаже. Производители намерены наращивать производственные мощности постепенно, поэтому в две смены завод начнёт работать только весной.
Актуальная генерация Volkswagen e-Golf имеет запас хода 201 километр, а до этого электрокар без подзарядки мог проехать не более 134 километров. Не исключено, что увеличение запаса хода положительно сказалось на продажах электрокара.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:00