Екатерина Андреева попросила Деда Мороза улучшить ситуацию в стране

Звезда шутливо назвала его дорогим и отметила, что ей нужен умный и трезвый персонаж, который не будет путать желания или отсылать их на другой конец света. Екатерина Андреева не хочет иметь драгоценности или недвижимость, но ей важно, чтобы все соотечественники имели здоровье и счастье. Также акцент был сделан на повышении зарплат и пенсий, хотя эту часть просьбы исполнить сложно.Артистка призвала банкиров и политиков нормально работать и повышать экономику, чтобы людям было приятно получить деньги без слез на глазах. Также знаменитость подчеркнула, что эти просьбы обычные, но если 70% россиян благодаря исполнению желания станут счастливыми, страна будет процветать.