Екатерина Андреева попросила Деда Мороза улучшить ситуацию в стране
Ведущая перед новогодними праздниками тоже решила написать письмо Деду Морозу, текст которого опубликовала в Instagram. Екатерина Андреева попросила волшебного героя улучшить ситуацию в стране, а также желает людям реально смотреть на вещи.
Звезда шутливо назвала его дорогим и отметила, что ей нужен умный и трезвый персонаж, который не будет путать желания или отсылать их на другой конец света. Екатерина Андреева не хочет иметь драгоценности или недвижимость, но ей важно, чтобы все соотечественники имели здоровье и счастье. Также акцент был сделан на повышении зарплат и пенсий, хотя эту часть просьбы исполнить сложно.
Артистка призвала банкиров и политиков нормально работать и повышать экономику, чтобы людям было приятно получить деньги без слез на глазах. Также знаменитость подчеркнула, что эти просьбы обычные, но если 70% россиян благодаря исполнению желания станут счастливыми, страна будет процветать.
Звезда шутливо назвала его дорогим и отметила, что ей нужен умный и трезвый персонаж, который не будет путать желания или отсылать их на другой конец света. Екатерина Андреева не хочет иметь драгоценности или недвижимость, но ей важно, чтобы все соотечественники имели здоровье и счастье. Также акцент был сделан на повышении зарплат и пенсий, хотя эту часть просьбы исполнить сложно.
Артистка призвала банкиров и политиков нормально работать и повышать экономику, чтобы людям было приятно получить деньги без слез на глазах. Также знаменитость подчеркнула, что эти просьбы обычные, но если 70% россиян благодаря исполнению желания станут счастливыми, страна будет процветать.