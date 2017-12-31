Гвардиола не уверен, что у «Манчестер Сити» хватит сил на 4 турнира

"Манчестер Сити" после 20 матчей собрал 58 очков, опережая ближайший клуб "Челси" на внушительные 13 баллов. Однако спортсмены задействованы в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке АФЛ. Гвардиола сомневается, что игроки смогут сыграть на высоком уровне во всех соревнованиях, так как придется выходить на поле каждые 3 дня.Для главного тренера "Сити" игра в четырех турнирах единовременно - уникальная ситуация. Команды Гвардиолы никогда не работали в столь напряженном режиме. В карьере тренера были ситуации, когда приходилось играть в трех турнирах сразу, но выступление в четырех разных соревнованиях - беспокойная ситуация, приводит слова наставника "горожан" портал AFP.