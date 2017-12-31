Гвардиола не уверен, что у «Манчестер Сити» хватит сил на 4 турнира
Наставник ФК "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил сомнения, что у его команды хватит сил на все 4 турнира игрового сезона. Впрочем, в настоящий момент "горожане" лидируют в британской лиге.
"Манчестер Сити" после 20 матчей собрал 58 очков, опережая ближайший клуб "Челси" на внушительные 13 баллов. Однако спортсмены задействованы в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке АФЛ. Гвардиола сомневается, что игроки смогут сыграть на высоком уровне во всех соревнованиях, так как придется выходить на поле каждые 3 дня.
Для главного тренера "Сити" игра в четырех турнирах единовременно - уникальная ситуация. Команды Гвардиолы никогда не работали в столь напряженном режиме. В карьере тренера были ситуации, когда приходилось играть в трех турнирах сразу, но выступление в четырех разных соревнованиях - беспокойная ситуация, приводит слова наставника "горожан" портал AFP.
"Манчестер Сити" после 20 матчей собрал 58 очков, опережая ближайший клуб "Челси" на внушительные 13 баллов. Однако спортсмены задействованы в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке АФЛ. Гвардиола сомневается, что игроки смогут сыграть на высоком уровне во всех соревнованиях, так как придется выходить на поле каждые 3 дня.
Для главного тренера "Сити" игра в четырех турнирах единовременно - уникальная ситуация. Команды Гвардиолы никогда не работали в столь напряженном режиме. В карьере тренера были ситуации, когда приходилось играть в трех турнирах сразу, но выступление в четырех разных соревнованиях - беспокойная ситуация, приводит слова наставника "горожан" портал AFP.
Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 23:30